MilanNews.it

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervistato sul Corriere della Sera, ha parlato così della situazione sport e politica in Italia: "La sottosegretaria Vezzali sta svolgendo un lavoro eccellente. È chiaro che sarebbe ancora meglio se potesse essere in Consiglio dei ministri. Quindi un ministero dello Sport in Italia potrebbe avere senso".