Caso Blatter-Platini: i due ex presidenti di UEFA e FIFA saranno processati a giugno

Michel Platini e Sepp Blatter saranno processati dall'8 al 22 giugno in Svizzera per frode, Come ha annunciato il tribunale penale svizzero di Bellinzona, l'ex presidente dell'UEFA e l'ex numero uno della FIFA dovranno rispondere dell'accusa di pagamento illecito effettuato dalla FIFA a Platini di 2 milioni di franchi (1,8 milioni di euro), pregiudicando il patrimonio della Federazione e arricchendo illecitamente la leggenda del calcio francese.

Il Pubblico Ministero della Confederazione Elvetica aveva contestato a Joseph Blatter il reato di truffa, eventualmente di appropriazione indebita, subordinatamente di amministrazione infedele e falsità in documenti. Michel Platini è accusato di truffa, eventualmente di concorso in appropriazione indebita, subordinatamente di concorso in amministrazione infedele, in particolare sotto forma di complicità, nonché di falsità in documenti. La semplice frode è punita dalla legge svizzera con cinque anni di reclusione o una pena pecuniaria.