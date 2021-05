Caso Gigio-ultras, Ravelli sul CorSera: "Sì al calcio del popolo, ma non questo"

Sulle colonne del Corriere della Sera, Arianna Ravelli ha commentato così l'incontro che c'è stato sabato a Milanello tra Gigio Donnarumma e un gruppo di ultras rossoneri: "Ci deve essere stato un equivoco: se abbiamo esaltato la mobilitazione romantica dei tifosi che ha impedito la realizzazione di quel pastrocchio che era la Superlega, forse qualcuno ha capito male. Sacrosanto che il calcio non sia dei super ricchi, ma di certo non deve essere neanche degli ultrà. Non di quelle trenta persone che si presentano a Milanello e chiedono e — cosa ben più grave — ottengono udienza per dire a un professionista che non deve scendere in campo a fare il suo mestiere, a meno di non firmare il rinnovo. E se l’episodio non indigna è il sintomo che nel calcio tutto è saltato".