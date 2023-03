Cassano: "Con Allegri non si faceva tattica: la squadra andava da sola"

MilanNews.it

Intervistato a Repubblica, Antonio Cassano ha parlato dei tempi al Milan con Allegri: "C'erano Abbiati in porta, Zambrotta, Jankulovksi esterni, Thiago Silva e Nesta centrali, in mezzo Pirlo o Van Bommel, Gattuso, Seedorf e Ambrosini, davanti Cassano, Ibrahimovic e Robinho. Capisce? Non facevamo tattica: martedì si correva un po', mercoledì palestra, giovedì partitella, venerdì facoltativo e sabato battevamo due rigori, due calci d'angolo e stop. La squadra andava da sola".