Cassano continua ad attaccare Leao: "Si sente un campione, ma in base a cosa è un top player?"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch 'VIva El Futbol', Antonio Cassano ha parlato di Milan, tornando ancora una volta sul discorso Rafael Leao e Theo Hernandez:

"Il Milan che tu dici che è forte, io non lo vedo forte. Perché il Milan, escluso il portiere, che per me è tra i top al mondo, il Milan non ha un giocatore forte di altissimo livello. Torniamo adesso al discorso dove tu dici (rivolgendosi ad un ragazzo della chat, ndr) che Leao è forte, forte, forte, io la vedo molto diversamente. La domanda che ti faccio: in base a cosa tu lo vedi un top player? Un giocatore che fa l'attaccante a sinistra, che tu dici di altissimo livello, in questa Serie A deve finire la stagione come minimo 20 gol e 20 assist. Lui, a livello qualitativo, a livello di campo, nello stretto non sa giocare. A livello di qualità e fantasia non ne ha. Lui ha una cosa sola: giocare a campo aperto a grande velocità. Ma anche poi quando se ne va via, non sa calciare in porta. Facci caso come calcia, di destro e di sinistro. I giocatori di grandissima qualità, se tu davi il campo aperto a Ronaldinho, le partite finivano 10 a zero. Se tu davi a Pato 10 metri di campo, che era un fenomeno che però non ha dimostrato per via degli infortuni, ti spaccava tutto, faceva tre gol a partita. Questo qua ha invece la media a stagione di 5/6 gol, 2/3 aassist. Ma la cosa che a me da fastidio di questo personaggio è che lui si sente un fenomeno, un campione, dall'atteggiamento e soprattutto perché un giocatore del genere deve prendere 8 milioni. Io giudico in base a quello. Poi abbiamo idee diverse.

Se un giocatore prendere 8 milioni di euro, e fa la panchina in Nazionale, escluso adesso che adesso è arrivato Martinez. In campo internazionale non ha mai deciso, in Italia ha la media di 4-5 gol a stagione, in 6 anni eh. 6 anni. Allora la domanda è: in base a cosa tu lo reputi un fenomeno?"