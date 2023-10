Cassano esalta Pioli e il Milan: "Rossoneri meritatamente primi in classifica"

Arrivano con molta onestà i complimenti personali da parte di Antonio Cassano, tramite la BoboTV, a Stefano Pioli e al suo Milan, attualmente primo in classifica in Serie A dopo la vittoria di Genova: "Bisogna essere onesti e fare i complimenti al Milan, ma soprattutto a Pioli che è riuscito a cambiare quasi 6 titolari e a far rendere benissimo i nuovi giocatori. Il Milan gioca bene, la reazione dopo la manita nel derby è stata da grande squadra, bravo il mister, che è soprattutto una brava persona".