Cassano: "Fossi nei giocatori di Milan e Juventus mi vergognerei"

Intervenuto al podcast "Viva el Football", Antonio Cassano, ex attaccante di Inter, Milan, Roma e Real Madrid, parla con toni duri di Juventus e Milan, che hanno salutato la Champions dopo le sfide con PSV e Feyenoord, sconfitte a loro volta nettamente da Arsenal e Inter agli ottavi: "Io mi vergognerei fossi i giocatori del Milan e della Juventus, dove vado fuori con una squadra scarsissima come il Feyenoord e con una squadra che gli ha dato una rumba clamorosa al ritorno alla Juve, prendendo poi sette gol dall'Arsenal. L'Arsenal gioca bene, la squadra è forte, però, ragazzi, ripeto, sette gol in casa!

Quello mi ha fatto capire che il campionato italiano fa talmente cagare che la Juve adesso è ritornata in corsa in campionato. Quanto facciamo cagare noi in Italia, che giochiamo di me**a con ritmi bassi, eccetera? L'Arsenal va da loro, gli fa sette gol, e la Juve, tra andata e ritorno, ha meritato di andar fuori e adesso dicono: ‘La Juve è tornata'. Sì, però si deve vergognare per lo schifo che ha fatto".