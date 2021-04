Cassano: "Il Milan mi ha salvato la vita ma l'Inter è la mia squadra del cuore e ho fatto di tutto per andarci"

Ospite della BoboTv, Antonio Cassano è tornato anche del suo burrascoso addio al Milan per vestire la maglia degli acerrimi rivali dell'Inter: "Io sono metereopatico, ho vinto con il Milan e stavo bene. All’epoca si era aperta la possibilità di andare all’Inter. È sempre stata la mia squadra del cuore, anche se sono legato al Milan perché mi ha salvato la vita e ha fatto tanto per me. Ho fatto di tutto per andare all’Inter, anche un po’ di casino, volevo giocare da sempre con i nerazzurri. Ma ringrazierò sempre il Milan".