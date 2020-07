Castellacci: "Positività a Parma? Con il vecchio protocollo sarebbe finito il campionato..."

Enrico Castellacci, medico sportivo, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal'. "Positività nel Parma? Con il protocollo precedente sarebbe finito il campionato visto che sarebbe scattata la quarantena obbligatoria per tutti i calciatori e quella squadra non avrebbe potuto scendere in campo per 14 giorni. I giocatori adesso saranno in un ritiro blindato e dovranno fare diversi tamponi, anche prima della partita".