Castillejo, appena tre presenze da titolare finora in Serie A e un solo gol segnato

Samu Castillejo, arrivato in estate dal Villarreal, non sta trovando molto spazio in questa prima parte di stagione, soprattutto dal primo minuti in campionato: in Serie A, lo spagnolo, che Gattuso sta utilizzando sia da attaccante esterno che da seconda punta, ha infatti raccolto finora solo tre presenze da titolare. Nelle prime 17 giornate, Castillejo ha segnato una sola rete in casa del Sassuolo.