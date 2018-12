Castillejo, così non va: dallo spagnolo tutti si aspettano di più

Arrivato in estate dal Villarreal, c'era grandi aspettative intorno a Samu Castillejo, ma finora lo spagnolo no sta rendendo come tutti si aspettavano, in primis Rino Gattuso che, soprattutto in campionato, lo sta utilizzando quasi esclusivamente a partita in corso (solo tre presenze da titolare in 17 giornate). E' vero che non è stato quasi mai utilizzato nel suo ruolo naturale, cioè quello di attaccante esterno di destra, ma da uno con la sua qualità è lecito aspettarsi molto di più.