Castillejo, il jolly offensivo di Gattuso: lo spagnolo è stato utilizzato in tutti i ruoli offensivi, compreso quello di prima punta

Non starà rendendo come tutti si aspettavano, ma Samu Castillejo è un importante jolly per Rino Gattuso che fino lo ha praticamente utilizzato in tutti i ruoi dell'attacco: lo spagnolo è stato infatti schierato da attaccante esterno di destra, attaccante esterno di sinistra, da seconda punta e anche da prima punta, nell'unico match, tra l'altro, in cui ha segnato in Serie A (in trasferta contro il Sassuolo).