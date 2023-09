Castillejo: "Il Milan per me è stato tutto, è difficile spiegare il sentimento milanista"

Il nuovo esterno del Sassuolo Samu Castillejo ha parlato al canale ufficiale del club neroverde della sua nuova avventura: "Il Milan per me è stato tutto, ho vissuto 4 anni lì. E' difficile spiegare il sentimento milanista, lo devi vivere e sentire. Io sono arrivato in un periodo in cui non c'era il Milan di adesso, poi ci sono stati cambi di allenatori, l'arrivo di Ibra e la vittoria dello Scudetto dopo tanti anni. Lo Scudetto è difficile, serve continuità durante tutto l'anno e all'inizio nessuno ci credeva. E' stata una stagione un po' strana, non ho giocato tanto ma ci sono state delle partite in cui ho dato il mio contributo".