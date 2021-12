Catania, ufficializzato il fallimento del club siciliano

Come si legge su tuttocalciocatania.com, "è stato dichiarato il fallimento del Calcio Catania SpA 1946. Sentenza depositata prima del previsto, in tarda mattinata, dalla sezione fallimentare del Tribunale di Catania. La relazione tecnica del CTU ha illustrato il grave stato d’insolvenza del club, pertanto è stata accolta la richiesta di fallimento reiterata dalla Procura della Repubblica. Il Tribunale ha ritenuto insufficienti le attestazioni prodotte dalla società etnea. Uno o più curatori fallimentari verranno a questo punto nominati ma resta da capire se la stagione potrà proseguire concedendo l’esercizio provvisorio. In tal caso si procederebbe con l’apertura di un’asta pubblica per la rilevazione del titolo sportivo".

Non è comunque a rischio il match odierno contro il Monopoli, che si giocherà regolarmente. Anche perché, come evidenzia poi l'edizione on line de La Repubblica, gli etnei hanno "30 giorni per impugnare la sentenza di fallimento, con reclamo alla corte d'Appello".