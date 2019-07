CDS - Veretout: nuova offerta del Milan, pronto il rilancio della Roma

Secondo quanto riportato dal “Corriere Della Sera” sul proprio sito web, l’incontro di oggi tra Milan Fiorentina per Jordan Veretout non sarebbe belloastato per trovare un accordo. Il club di via Aldo Rossi al ds Pradè e al braccio destro di Commisso, Joe Barone, ha presentato un’offerta da 16 milioni più 2 di bonus, escludendo cioè Biglia dall’affare, ma nelle prossime ore la Roma farà una nuova proposta da 20 milioni di euro, la società di Pallotta è pronta a proporre al francese uno stipendio da 2,7 con 1 milione di bonus per ogni qualificazione alla Champions.