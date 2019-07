Ceballos e l’indizio social: sfuma il Milan, è sempre più Tottenham

Dani Ceballos, il sogno di mercato del Milan ha postato sul proprio profilo ufficiale Instagram una storia nella quale si trova all'interno di una tipica cabina telefonica inglese (anche se il giocatore si trova attualmente in vacanza in Florida). Il riferimento è chiaro, l’indizio social legato al Tottenham, squadra londinese che da tempo corteggia lo spagnolo e che sembra essere in netto vantaggio su tutte le rivali.