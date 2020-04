Ceballos, ora c'è la Juventus su di lui

Dani Ceballos piace alla Juventus. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha confermato l'interesse da parte dei bianconeri per il giocatore attualmente all'Arsenal ma di proprietà del Real Madrid. Il centrocampista classe 1996 farà ritorno alle Merengues, anche se la società londinese vorrebbe trattenerlo. Ci sarà una vera e propria asta di mercato? Probabilmente sì, anche perché il Betis e il Valencia hanno richiesto il calciatore iberico: gli andalusi potrebbero convincere il giocatore a tornare dopo l'addio nel 2017. Nel frattempo la Juventus attende, anche per capire come si muoveranno i Gunners. La scorsa estate il calciatore spagnolo era stato cercato dal Milan prima del trasferimento in prestito all'Arsenal.