Ceccarini a MN: "Veretout ideale per il centrocampo di Giampaolo, passi avanti del Milan"

Niccolò Ceccarini, intervistato da MilanNews.it, ha parlato di Veretout e della trattativa tra Milan e Fiorentina: "Per il centrocampo di Giampaolo è ideale, è una vera e propria mezz'ala, è uno che va alla conclusione, è uno che segna, tira i rigori. Nel centrocampo di Giampaolo può andare molto bene. Vediamo come va la trattativa, sono ore importanti, Veretout è in ritiro con la Fiorentina ma è chiaro che è lì di passaggio. Credo che nel giro di uno/due giorni qualcosa succederà, penso che la lotta sia tra Milan e Roma. Se lo stanno contendendo, nelle ultime ore mi sembra che il Milan abbia fatto dei passi avanti anche se la Fiorentina chiede 25 milioni di euro. Attenzione all'eventuale rilancio della Roma, dato che il club giallorosso deve comprare un centrocampista. Fonseca stima tanto Veretout, bisogna monitorare questa situazione. Ad ora mi sembra un po' più avanti il Milan ma le cose possono cambiare in un attimo, anche perché l'ingaggio offerto dalla Roma al francese è il più alto di tutti, è quella che offre l'ingaggio più alto".