Ceccarini: "Accordo vicino per Sanches. il Milan punta Ziyech"

Niccolo Ceccarini, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha analizzato anche il mercato del Milan: "Parallelamente il Milan lavora anche su Ziyech. L’esterno del Chelsea non rientra più nei piani di Tuchel e questo favorisce l’operazione che è entrata sempre più nel vivo. I rossoneri vorrebbero chiuderla sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. E su questa base si sta andando avanti con fiducia. Il nodo principale resta l’ingaggio e qui serve uno sforzo di Ziyech o un aiuto del Chelsea. Insomma sono ore davvero importanti per il mercato del Milan, che è sempre più scatenato. Infatti si è riaperta anche la pista che porta a Renato Sanches. Il Paris Saint Germain è più lontano e per questo Maldini e Massara sono tornati a farsi sotto con decisione. Insomma il pressing nei confronti del Lille è tornato alto. E l’accordo molto vicino. Grande movimento anche in casa Juventus".