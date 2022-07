Ceccarini: "Il Milan sta intensificando i contatti con il Chelsea per Ziyech"

© foto di Uefa/Image Sport

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, ha fatto il punto sulle trattative e sugli obiettivi del Milan: "Dopo il rinnovo di Maldini e Massara è ufficialmente partito il mercato del Milan. Adesso la priorità è diventato il settore offensivo. Il club rossonero sta certando un giocatore in grado di posizionarsi sia dietro la prima punta che alto a destra. De Ketelaere sarebbe il profilo ideale ma i costi sono elevatissimi. Ed è così che il Milan sta intensificando sempre più i suoi contatti con il Chelsea per Ziyech. L’ex Ajax ha già espresso il suo gradimento per i campioni d’Italia ora però serve lavorare sull’ingaggio e la richiesta del Chelsea, che comunque potrebbe lasciarlo partire. Il Milan pensa ad un prestito oneroso con diritto di riscatto".