Ceccarini: "Milan, continui contatti con il Chelsea per Tomori. Osservato Edouard del Celtic"

Intervenuto attraverso il quotidiano editoriale su tuttomercatoweb.com, Nicolà Ceccarini ha fatto il punto sul mercato rossonero: "Il Milan sta lavorando forte in vista dell’estate ed è in contatto continuo con il Chelsea per definire l’affare Tomori. Il riscatto è stato fissato a 28 milioni di euro ma Maldini e Massara vogliono provare ad abbassare la richiesta o quanto meno trovare una soluzione per allungare il prestito di un’altra stagione. Il difensore classe ‘97 è considerato una pedina molto importante per l’immediato futuro ed ecco che sono partite le manovre per arrivare ad una soluzione che possa accontentare tutti. I riflettori sono puntati anche sugli altri reparti. Oltre a Thauvin e Ikoné, il club rossonero è in pressing anche su Otavio, centrocampista del Porto che a giugno si svincolerà. Un parametro zero su cui c’è una grandissima concorrenza a livello internazionale ma il Milan sta nell’ultimo periodo ha decisamente accelerato. Il brasiliano è attratto dal campionato italiano e questo aspetto potrebbe agevolare l’operazione. Otavio è un vero jolly offensivo che può ricoprire più ruoli. Anche la Roma è interessata. Paulo Fonseca è un suo grande estimatore ma i rossoneri al momento sono in vantaggio. Per l’attacco un nome sotto osservazione è quello di Odsonne Edouard del Celtic già cercato a gennaio. Su di lui ci sono Arsenal, Aston Villa, ma soprattutto il Leicester".