Ceccarini: "Pioli, primo sorriso. Rinnovo Gigio: parti distanti"

Al terzo tentativo è arrivata anche la prima vittoria di Pioli da allenatore rossonero. Sofferta ma fondamentale soprattutto per il morale. Non è stato ancora una volta un Milan convincente ma contava solo il risultato. Ora però comincia un ciclo difficilissimo contro Lazio, Juventus e dopo la sosta Napoli. Tre partite che potranno dire se il Milan sarà in grado di rivedere la luce oppure se sarà destinato a un campionato di sofferenza. In attesa del mercato di gennaio dove Boban e Maldini proveranno a inserire qualche elemento di esperienza. Un altro tema centrale è il rinnovo di Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. Il club rossonero deve trovare una soluzione in tempi relativamente brevi altrimenti rischia di perderlo a cifre di mercato decisamente più basse rispetto al suo effettivo valore. Per ora non ci sono stati passi avanti, anzi le parti sono distanti.