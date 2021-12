Ceccarini: "Tantissime squadre interessate a Julian Alvarez del River Plate"

Intervenuto con un'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato del Milan e delle sue mosse di mercato. Queste le sue parole: "Tutti su Julian Alvarez. Il talento classe 2000 del River Plate, che ha appena vinto il campionato argentino, è ormai al centro del mercato internazionale. Osservatori da tutta Europa hanno seguito la sua crescita. E ora siamo forse arrivati al momento decisivo. Il River vorrebbe trattenerlo e per questo è pronto a rinnovargli il contratto con un sostanzioso aumento di ingaggio. Le sirene però sono tante. Il pressing arriva dall’Italia, dalla Spagna e dall’Inghilterra. L’elenco è abbastanza lungo: Fiorentina, Inter, Milan, Juventus, Real, Atletico, Siviglia, City, United e Newcastle. Alvarez ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che è ancora una cifra abbordabile. Già a gennaio qualcosa potrebbe succedere. In questi giorni il suo agente incontrerà la dirigenza per fare il punto della situazione. Tutto è in evoluzione, Alvarez è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del mercato.