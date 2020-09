Cellino: "Il Milan ha fatto una scelta decennale, confermo le cifre. Il Barça a gennaio ne offrì 65"

Massimo Cellino, intervenuto a Top Calcio 24, ha parlato dell'acquisto di Tonali da parte del Milan, confermando anche le cifre dell'operazione: "Maldini ha fatto un'operazione al momento giusto con l'emotività giusta, con un valore reale. Il giocatore avrà una grande crescita in una società che ha una grandissima professionalità e con un ottimo allenatore. Apprezzo il Milan perché ha dato il valore ai soldi, ha fatto una scelta importante, è un buon investimento. Il Milan non lo compra per rivenderlo, lo compra per rifondare. Stanno facendo qualcosa che molti dicono e nessuno fa, investendo sui giovani importanti. Questa è la politica di Maldini, è una politica coraggiosa ma decennale, non per la campagna abbonamenti. 10 milioni di prestito, 15 di riscatto e 10 di bonus? Sono cifre corrette, a gennaio ho avuto un'offerta di 65 milioni dal Barcellona, non più tardi di dieci giorni fa abbiamo ricevuto un'offerta di dieci milioni in più (il Manchester United ndr) ma il giocatore era determinato di andare al Milan".