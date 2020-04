Cellino smemorato, Tonali non ha mai nascosto la sua fede per il Milan

Sandro Tonali, centrocampista di proprietà del Brescia che il Milan segue con interesse da molto tempo, ha sempre dichiarato di essere un tifoso rossonero. Il suo idolo? Gennaro Gattuso. Tant'è che poco più di un anno fa, il 22 gennaio 2019, il giovane mediano parlava chiaramente ai microfoni di MilanNews.it in occasione della presentazione del 15° Torneo Amici dei Bambini: "Da piccolo tifavo Milan, come ho sempre detto, ma non pensavo al futuro. Mi ispiro a Gattuso, per la cattiveria che metteva in campo. Dava sempre tutto, vorrei farlo pure io. Mi piacerebbe essere allenato da lui".

Alla luce di queste dichiarazioni suonano ancora più strane e probabilmente fuori luogo le parole del presidente del Brescia Massimo Cellino, che intervistato da Tuttosport si è espresso così sulla fede calcistica del centrocampista azzurro: "Tonali è tifoso rossonero? Ma di chi è il Milan? Una volta c’erano Berlusconi e Galliani, maestri a cui mi sono ispirato. Comunque non sono sicuro che Tonali tifasse Milan, per certo so che adorava Gattuso".