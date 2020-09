Celtic, Lennon: "Vogliamo tenere Ajer. 15 milioni? Non so se basterebbero"

Neil Lennon, tecnico del Celtic, ha risposto ad una domanda sul futuro di Kris Ajer, difensore accostato con insistenza al Milan: "Non c'è niente, - riporta BBC.com - è deludente che nel giorno della gara vengano fuori delle voci che destabilizzano un giocatore. Nella seconda parte della partita ha giocato bene e non vogliamo venderlo. Non sono convinto in ogni caso che possa partire per 15 milioni di euro".