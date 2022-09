Cerruti sulla Gazzetta: "Infortunio Maignan? Perdita doppiamente grave per il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti ha parlato così dell'infortunio di Mike Maignan: "E così è facile individuare la prima e più grave vittima dell’ultima settimana, per l’importanza del ruolo e per il suo valore: Mike Maignan, il portiere rivelazione del Milan, tornato dal ritiro della Francia con una lesione al polpaccio sinistro che rischia di fargli perdere non soltanto la sfida di sabato a Empoli, ma soprattutto il doppio confronto di Champions League con il Chelsea, a cavallo della partita contro la Juventus. Una perdita doppiamente grave per il Milan, che malgrado la sua presenza fissa fin qui ha già incassato otto gol in sette gare di campionato, più del doppio rispetto ai tre subiti dall’Atalanta, in testa con il Napoli. Evidentemente l’inizio dell’autunno non gli porta bene, perché anche un anno fa Maignan si bloccò in ottobre per un problema a un polso, saltando nove partite".