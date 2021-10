Cesari al CorSport: "Meno arbitri con manie di protagonismo"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex arbitro Graziano Cesari, parla così della decisione di Orsato in occasione della sfida fra Juventus e Roma: "Perché Orsato ha parlato? Magari c’entra una certa voglia di protagonismo. Se fossi stato il designatore mi sarei arrabbiato per la spiegazione negli spogliatoi, mi sarei arrabbiato tantissimo. Da arbitro è un mio diritto sbagliare, certo che si può sbagliare. Ma poi ho il dovere di spiegare perché ho sbagliato e se fallisco in questo dovere, questo fa arrabbiare. E mi avrebbe fatto arrabbiare. E lo avrei fermato"