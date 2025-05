Cesari: "Fallo di Ferguson su Leao: in campo internazionale è sempre da rosso"

Graziano Cesari, ex arbitro, intervenuto a Mediaset dopo la finale di Coppa Italia, ha commentato così gli episodi arbitrali, a partire dall'evidente gomitata rifilata dal giocatore del Bologna Beukema al rossonero Matteo Gabbia nel finale del primo tempo: "Minuto 42, cross dalla sinistra, c'è un contatto in area del Milan tra Beukema e Gabbia. La gomitata è un brutto gesto, dall'espressione del giocatore si vede che è volontaria. Mariani non la può vedere, ma allora perchè il VAR non è intervenuto? Evidentemente non l'hanno ritenuta rilevante. Per me è l'arbitro di campo che dovrebbe giudicare se un colpo è rilevante o meno, non devono essere quelli del VAR.

Al minuto 46, invece, il Milan si lamenta per un fallo che secondo me viene invertito da Mariani. E Pulisic prende il giallo per proteste ma secondo me era fallo per il Milan in quell'occasione. Veniamo poi all'episodio che ha visto protagonista Leao e il fallo di Ferguson che viene ammonito da Mariani. Ecco, in campo internazionale questo è sempre da rosso. Qui in Italia invece siamo un po' più buonisti".