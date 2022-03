Cesari: "Skriniar non guarda la palla e immobilizza Giroud: l'intervento in area andava sanzionato"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex arbitro Cesari ha commentato a Mediaset l’episodio del fallo di Skriniar su Giroud in area di rigore. Queste le sue dichiarazioni: “Minuto 47, Giroud e Skriniar cadono in area. Mariani è lì, però non è fortunato perché non vede questa situazione: Skriniar si dimentica del pallone, col braccio sinistro va quasi ad immobilizzare Giroud e poi gli frana addosso. Questo è un intervento che secondo me andava sanzionato in modo assolutamente diverso. Il braccio del difensore immobilizza l’attaccante. È un’interpretazione tutta dell’arbitro, il VAR non può intervenire perché l’entità e l’intensità la deve giudicare il direttore di gara”.