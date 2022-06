Cessione Elliott-RedBird: emergono i dettagli della struttura finanziaria

MilanNews.it

Con la firma del signing si è avviato ufficialmente l'iter che porterà alla cessione effettive della maggioranza delle quote societarie dell'Ac Milan da Elliott a RedBird, che avverranno con il closing previsto entro settembre. Intanto, come riporta il sito di Calcio&Finanza, emergono i dettagli della struttura finanziaria. La cifra pattuita, come già chiarito, è pari a 1.2 miliardi di euro. Cardinale non beneficerà di alcun finanziamento da parte di banche ma piuttsoto del famoso "vendor loan" di Elliott. In sostanza un prestito del venditore che si attesterebbe sui 200/300 milioni e con un tasso di interesse del 6/7%. Per la verità al momento del signing la suddivisione pattuita era di 600 milioni di equity messi da RedBird e 600 di vendor loan ma Cardinale ha garantito, grazie ad alcuni sottoscrittori e coinvestitori, altri 300 milioni che dunque, ora del closing, abbasseranno il prestito della proprietà uscente a 200/300 milioni, come scritto in precedenza. Inoltre, e questo è un aspetto importante, solo nel momento del closing e nel momento in cui si capirà quanto realmente Cardinale raccoglierà tra i suoi sottoscrittori, si capirà con quale quota di minoranza la famiglia Singer rimarrà in società.