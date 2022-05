Cessione Milan: Red Bird (con Elliott) ad un passo dall'acquisto. Il punto

MilanNews.it

Alla vigilia della sfida Scudetto contro il Sassuolo, il Milan non è circondato da sole notizie di campo. La squadra è sì tutta concentrata sul match contro i neroverdi, ma dietro la scrivania qualcosa continua a muoversi; è di ieri, infatti, la notizia dell'avvenuto sorpasso di Red Bird su Investcorp per l'acquisizione del Club rossonero.



La situazione

A lanciare l'indiscrezione è stato Il Sole 24 ore, il quale, tramite Carlo Festa, ha rivelato che il fondo americano fondato e guidato da Gerry Cardinale abbia offerto circa 1,3 miliardi di euro per il Milan; la proposta è stata ben accolta da Elliott, il quale resterebbe anche con tutti i suoi componenti in società con delle quote. La cifra complessiva, poi, potrebbe salire a 1.8 miliardi di euro attraverso una serie di meccanismi. Cifre e soggetti confermati anche, in seguito, da Reuters, Bloomberg e il Financial Times.



I dettagli

Quasi contemporeamente, è arrivata una conferma indiretta: Investcorp, fondo del Bahrein, si è ritirato dalla corsa al Milan, con Elliott che aveva temporeggiato nel valutare la sua offerta ritenendo la struttura della stessa non conforme alla richiesta e alle prospettive del club. Queste ultime, dunque, sembrano essere ancora colorate a stelle e strisce: la chiusura con Red Bird (ed Elliotto come socio di minoranza) potrebbe arrivare entro fine maggio; non cambierà, inoltre, il board dirigenziale: Maldini, Massara e Moncada resteranno al loro posto, così come aumentano le chances di permanenza di Gazidis.