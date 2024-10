Cessione San Siro a Milan e Inter, Sala: "Il lavoro con l'Agenzia delle entrate è in fase di conclusione"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione stadio e del futuro di San Siro a margine del Forum della rigenerazione urbana. Ecco le sue parole riportate da sportmediaset.it in merito al lavoro dell'Agenzia delle entrate con il Comune per valutare il valore delle aree attorno a San Siro e dello stadio stesso, con l'obiettivo di vendere a Inter e Milan per la realizzazione del nuovo impianto: "Il lavoro è in fase di conclusione, non ho ancora una data ma a breve saremo in condizioni di chiudere questo cerchio con le squadre.

I presupposti alla fine sono due: il primo è il valore di cessione, perché non si parla più di concessione a lungo termine; il seconda sono i limiti del vincolo e dunque cosa si può fare nel rispetto delle indicazioni della soprintendenza. Siamo vicini a un confronto, ma da a qua a dire che siamo vicini a una soluzione, questo dipenderà dalla volontà dalle squadre".