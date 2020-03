CF - Coronavirus, la UEFA studia di giocare fino ad Agosto

In questi giorni di grande emergenza, la UEFA sta ragionando sulle possibilità al vaglio per conludere i tornei calcistici. Secondo quanto riporta calcio e finanza, in particolare le possibilità al vaglio sarebbero due: la prima sarebbe sequenziale, in cui si darebbe priorità alla conclusione dei campionati nazionali, terminati i quali si giocherebbero gli ultimi turni delle coppe europee. La seconda è invece quella di portare avanti parallelamente i campionati, la Champions e l'Europa League. In entrambi i casi si giocherebbe comunque d'estate e prolungare la stagione fino ad agosto comporterebbe la proroga di due mesi dei contratti in scadenza e lo slittamento in avanti della finestra estiva di mercato.