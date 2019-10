CF - I ricavi commerciali del Milan sono calati di 25 milioni negli ultimi quattro anni

La redazione di Calcio&Finanza (clicca qui per l'articolo originale), ha analizzato i bilanci del Milan negli ultimi quattro anni, evidenziando come il club rossonero sia passato da 82,7 milioni di ricavi commerciali ai 56,8 milioni del 2018/19. L'unica categoria che ha tenuto in questi anni è stata la sponsorizzazione di Emirates (il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno), mentre tra tutte le altre il calo è evidente. Si è passati da un impatto di sponsor e accordi commerciali del 38.2% sul fatturato nel 2015 al 26.4% del 2018/19. La crescita dei ricavi dello stadio e dei diritti tv ha permesso di mantenere stabile il fatturato netto ma per crescere serve un incremento del fronte commerciale.