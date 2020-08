Champions, al via PAOK-Besiktas: la perdente finirà nello stesso percorso EL del Milan

PAOK e Besiktas, calcio d'inizio alle 20:00, si sfideranno nel secondo turno di qualificazione di Champions League. Questa gara interessa anche al Milan, in quanto la perdente di questa sfida (e quelle di AZ-Viktoria Plzen e Lokomotiva-Rapid Vienna, in programma domani), finiranno in Europa League, con ingresso dal terzo turno di qualificazione. Sia i greci che i turchi hanno un coefficiente UEFA superiore a quello dei rossoneri.