Champions, il Bayern smantella il Bayer. Colpaccio Liverpool a Parigi

In archivio anche la seconda giornata dell'andata degli ottavi di UEFA Champions League di cui, purtroppo, non fa parte il Milan. Dopo la vittoria dell'Inter in casa del Feyenoord per 2-0 nel pomeriggio, la serata ha riservato delle sorprese. Il Liverpool sbanca Parigi e batte il PSG 1-0 dopo che i francesi avevano bersagliato la porta di Allison per quasi tutta la gara; il derby tedesco va al Bayern Monaco che in casa smantella il Bayer Leverkusen per 3-0. A Lisbona invece piccola impresa del Barcellona che in 10 contro 11 per un tempo e mezzo riesce a vincere 1-0 grazie alla rete di Raphinha.

I risultati di oggi:

Feyenoord-Inter 0-2

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-0

Benfica-Barcellona 0-1

PSG-Liverpool 0-1

I risultati di ieri:

Club Brugge 1-3 Aston Villa

Real Madrid 2-1 Atletico Madrid

PSV Eindhoven 1-7 Arsenal

Borussia Dortmund 1-1 Lille