Champions, il Bologna bagna l'esordio con uno 0-0 con lo Shakhtar

Storica esordio stagionale dopo 60 anni del Bologna in Champions League questo pomeriggio: i felsinei hanno giocato contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk al Renato Dall'Ara. Non si è andati oltre lo 0-0 nonostante la squadra italiana abbia giocato un bel secondo tempo e meritasse probabilmente di portare a casa i tre punti. La partita non era iniziata nel migliore dei modi con un rigore per gli ospiti dopo un minuto: Skorupski ha detto di no parando dagli undici metri.

Nell'altra sfida delle 18.45 lo Sparta Praga ha demolito il Salisburgo per 3-0: reti di Kairinen, Olatunji e Laci. Queste le partite delle 21 che inizieranno tra qualche minuto:

Mercoledì 18 settembre

18.45 Bologna - Shakhtar 0-0

18.45 Sparta Praga - Salisburgo 3-0

21 Celtic - Slovan Bratislava

21 Bruges - Borussia Dortmund

21 Manchester City - Inter

21 PSG - Girona