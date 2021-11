Champions League - Girone B, la classifica aggiornata: primo punto per i rossoneri

Milan-Porto delle 18.45 termina 1-1, decidono le reti di Luis Diaz nel primo tempo e l'autogol di Mbemba, viziato da un cross di Kalulu, nella ripresa. Non sono arrivati i tre punti fondamentali per la classifica che si aspettava Mister Pioli, ma è un punto, il primo di questa Champions League per i rossoneri, che lascia ancora qualche speranza. In questo momento però il destino del Milan è anche nelle mani delle avversarie, la partita di questa sera tra Liverpool e Atletico Madrid è fondamentale. Nel frattempo del match di Anfield questa è la classifica del girone B:

Liverpool 9*

Porto 5

Atleti 4*

Milan 1

*una partita in meno