Si sono giocate oggi le altre tre sfide d'andata dei play-off di Champions League. Alle 18.45 Qarabag e Viktoria Plzen hanno giocato la prima gara pareggiando 0-0. Il Benfica, invece, nel match iniziato alle 21 è passato per 0-2 contro la Dinamo Kiev. Successo anche per il Maccabi Haifa, che ha battuto la Stella Rossa in casa per 3-2.