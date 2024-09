Champions League: il Leverkusen (prossimo avversario del Milan) vince a valanga sul Feyenoord. Questa sera in campo Atalanta e Barcellona

Mancano ancora diverse partite per sancire la fine di questa prima giornata della nuova e particolare Champions League 2024\2025. Il Leverkusen, prossimo avversario del Milan, vince a valanga per 4-0 in casa del Feynoord. Bene anche il Benfica che strappa la sua prima vittoria contro la Stella Rossa. Alle 21.00 in campo Atalanta e Barcellona.

Le sfide in programma oggi:

18.45 Feyenoord-Bayer Leverkusen 0-4

18.45 Stella Rossa-Benfica 1-2

21.00 Atalanta-Arsenal

21.00 Brest-Sturm

21.00 Atletico Madrid-Lipsia

21.00 Monaco-Barcellona