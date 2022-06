Champions League, il Milan può pescare anche il Bayer Leverkusen: sarebbe la prima volta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prossima edizione della Champions League il Milan partirà dalla prima fascia. I Campioni d'Italia potranno quindi pescare anche il Bayer Leverkusen, formazione tedesca classificatasi al terzo posto in Bundesliga. Le Aspirine partiranno dal terzo slot in base al ranking UEFA, potendo dunque incontrare per la prima volta nella storia i rossoneri in una competizione europea. Il Bayer, infatti, non figura tra le undici formazioni tedesche che hanno giocato almeno una sfida con il Milan nelle Coppe europee.