Champions League, l'ultimo incontro giocato dal Milan è contro l'Atletico Madrid

C'è anche l'Atletico Madrid insieme al Milan nel gruppo B di Champions League. I rossoneri hanno giocato l'ultimo incontro ufficiale nella massima competizione europea proprio contro gli spagnoli, perdendo per 4-1 l'incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale l'11 marzo 2014. In quell'occasione però si giocò al Vicente Calderón, dunque il prossimo 24 novembre il Milan farà il proprio esordio assoluto al Wanda Metropolitano.