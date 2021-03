Champions League, la Juventus vince 3-2 ma è eliminata dal Porto

Dopo aver perso l’andata per 2-1, la Juventus vince 3-2 il ritorno ai supplementari ma viene clamorosamente eliminata dalla Champions League 2020/2021 per mano del Porto allenato da Sergio Conceição. La formazione di Andrea Pirlo, dopo essere andata sotto nel punteggio per un gol di Sergio Oliveira su rigore, ha ribaltato il risultato con la doppietta di Federico Chiesa, andando ai supplementari. Nonostante la superiorità numerica, la Juventus viene raggiunta da una punizione dello stesso Sergio Oliveira. Poi nell’assalto finale, il 3-2 è stato siglato da Adrien Rabiot. Una vittoria amara, amarissima per la Juventus, che dopo 120 minuti, viene eliminata contro una squadra, che sulla carta, è nettamente inferiore.