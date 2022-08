Champions League, la Uefa potrebbe tagliare i ricavi da ranking storico (decennale)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovedì, in sedi Uefa, inizieranno le discussioni per una nuova distribuzione dei ricavi per la Champions League a partire dalla stagione 2024/25, quella che vedrà l’introduzione del nuovo format. Come riportano i colleghi del The Times, l'organo calcistico europeo potrebbe tagliare la quota di ricavi da diritti tv che viene assegnata ai club sulla base del ranking storico (decennale).