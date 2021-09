Champions League, le designazioni arbitrali di Milan ed Inter

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Sarà l'arbitro romeno Istvan Kovacs a dirigere la partita tra Shakhtar Donetsk e Inter, valida per la seconda giornata del girone D di Champions League, in programma martedì prossimi, 28 settembre, alle ore 18:45. Il direttore di gara avrà come assistenti e quarto uomo i connazionali Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene e Andrei Chivulete. Al Var, il tedesco Marco Fritz e il romeno Ovidiu Hategan. Il Milan, impegnato sempre martedì ma alle 21 ospitando l'Atletico Madrid a San Siro per la seconda giornata del gruppo B, avrà come direttore di gara Cuneyt Cakõr, turco come tutta la squadra arbitrale: assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun, quarto uomo Arda Kardesler, var Abdulkadir Bitigen e avar Mete Kalkavan. (ANSA).