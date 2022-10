Champions League, le designazioni arbitrali per le gare delle italiane di martedì

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il tedesco Tobias Stieler è l'arbitro designato per Liverpool-Napoli, ultimo turno della fase a gironi di Champions League (gruppo A), in programma martedì primo novembre alle 21. Terna tutta tedesca, con gli assistenti Christian Gittelmann e Mark Borsch. Stesso giorno e stesso orario per Bayern Monaco-Inter (gruppo C), che sarà diretta dallo slovacco Ivan Kružliak, assistito dai connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor. (ANSA).