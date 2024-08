Champions League, oggi saranno note le ultime 4 qualificate. Le fasce del sorteggio a oggi

Ultimo giro di qualificazione alla Champions League. Nella serata di ieri sono state rese note altre tre qualificate alla League Phase. Ancora quattro posti in ballo col programma che si chiuderà stasera.

Martedì 20 agosto

Dinamo Zagabria - Qarabag 3-0

Bodo/Glimt - Stella Rossa 2-1

Lille - Slavia Praga 2-0

Mercoledì 21 agosto

Young Boys - Galatasaray 3-2

Midtjylland - Slovan Bratislava 1-1

Malmo - Sparta Praga 0-2

Dinamo Kiev - Salisburgo 0-2

Martedì 27 agosto

Galatasaray - Young Boys 0-1

Sparta Praga - Malmo 2-0

Salisburgo - Dinamo Kiev 1-1

Mercoledì 28 agosto

Qarabag - Dinamo Zagabria

Slovan Bratislava - Midtjylland

Stella Rossa - Bodo/Glimt

Slavia Praga - Lille

Queste a oggi le fasce del sorteggi oche avverrà giovedì 29 agosto a Montecarlo:

Fascia 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Borussia Dortmund

Lipsia

Barcellona

Fascia 2

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Brugge

Shakhtar

Milan

Fascia 3

Feyenoord

Sporting CP

PSV Eindhoven

Salisburgo

Young Boys

Celtic

Fascia 4

Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bologna

Girona

Stoccarda

Sturm Graz

Brest



COME CAMBIA IL FORMAT

Addio fase a gironi, da quest'anno 36 club parteciperanno a un'unica lega in cui la classifica comprenderà tutte e 36 le squadre.

Le squadre giocheranno otto partite in questa nuova fase a girone unico (ex fase a gironi). Non giocheranno più due volte contro tre avversari - in casa e in trasferta - ma affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Per determinare le otto diverse avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in quattro fasce. Ciascuna squadra sarà quindi sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia.

Le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere alla UEFA Europa League.

Nella fase a eliminazione diretta, le squadre classificatesi tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie nel sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta, il che significa che affronteranno una squadra classificata tra il 17° e il 24° giocando (in linea di principio) il ritorno in casa. Gli otto club che prevarranno negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, andranno agli ottavi di finale dove affronteranno le prime otto classificate, che a loro volta saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi.

Per rafforzare la sinergia tra la fase campionato e quella a eliminazione diretta, e per fornire maggiori stimoli sportivi durante la fase campionato, anche gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta saranno in parte determinati dalla classifica della fase di campionato, con un sorteggio che determinerà e stabilirà anche il percorso delle squadre per raggiungere la finale.

A partire dagli ottavi di finale, la competizione continuerà a seguire il suo attuale formato con turni a eliminazione diretta che porteranno alla finale dell'Alliaz Arena di Monaco di Baviera del 31 maggio.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Per determinare le otto avversarie, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente del club all'inizio della stagione (l'unica eccezione è la detentrice della UEFA Champions League, che è sempre prima in fascia 1). Ogni squadra verrà quindi sorteggiata contro due avversarie per fascia, di cui una in casa e una in trasferta. Lo stesso vale per la UEFA Europa League, mentre in UEFA Conference League ciascuna squadra affronterà solo sei avversarie (una per ognuna delle sei fasce).

Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare avversarie del proprio paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due club dello stesso paese.

Il nuovo format richiede un sorteggio di nuova concezione. Infatti, se i vecchi criteri per il sorteggio della fase a gironi venissero applicati alla nuova fase campionato, servirebbero quasi 1000 palline e almeno 36 urne, per un sorteggio insopportabilmente lungo.

Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Il sorteggio inizierà dalla prima fascia, assegnando otto avversarie a tutte le nove squadre (una dopo l'altra), e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte le squadre non conosceranno le otto avversarie. Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni di sorteggio previste dal regolamento (ad esempio, divieto di scontro tra squadre dello stesso paese e massimo due avversarie dello stesso paese), garantendo allo stesso tempo che il sorteggio possa completarsi per tutte le squadre senza che si verifichi una situazione di stallo.

Anche se al termine del sorteggio le squadre conosceranno tutte le avversarie, il calendario con le date e gli orari d'inizio verrà elaborato in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League che si giocano nelle stesse città.