Champions League, ok Juve e pari Atalanta. Il Bayern umilia il Barça

Esordio in Champions League vincente per la Juventus, che ha battuto il Malmo per 3-0 nella prima giornata. Risultato favorevole anche per l'Atalanta, uscita dall'Estadio de la Ceramica con un punto nel match giocato contro il Villarreal e terminato 2-2. Il Bayern invece ha espugnato il Camp Nou, battendo sonoramente il Barcellona 3-0. Successo di misura per il Chelsea, trascinato da Lukaku nell'incontro giocato a Stamford Bridge contro lo Zenit San Pietroburgo. Due zero a zero infine in Dynamo Kiev-Benfica e Lille Wolfsburg.