Champions League, terza finale della storia fra Liverpool e Real Madrid

Liverpool e Real Madrid si sono incontrate già due volte in finale di Coppa dei Campioni/Champions League con una vittoria a testa. Nel 1981 hanno vinto i Reds per 1-0 nella finale di Parigi, mentre nel 2018 a Kiev hanno vinto i Blancos 3-1 nella partita passata alla storia per gli errori dell’allora portiere del Liverpool, Loris Karius. La finale, che si giocherà a Parigi il prossimo 28 maggio, sarà in pratica quella che sancirà la supremazia tra le due squadre nello scontro diretto nell'atto conclusivo della più importante manifestazione europea per club.